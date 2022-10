GdS – Inter | De Vrij sorride e ora tratta il rinnovo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) 2022-10-30 22:31:20Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: Imminente il cambio di agente: verrà risolto il legame con Rafaela Pimenta e si farà rappresentare da Federico Pastorello. Il gol contro la Samp lo ha dedicato alla fidanzata che lo renderà padre Il gol dell’1-0 contro la Sampdoria, l’annuncio che presto la sua fidanzata lo renderà per la prima volta padre e l’ormai imminente cambio di agente, con la sua procura che passerà a Federico Pastorello. Stefan Desta dimenticando un settembre complicato nel quale ha commesso molti più errori rispetto a quelli che avevano caratterizzato il resto della sua avventura nerazzurra. L’olandese era finito al centro del mirino della critica ed era addirittura scivolato in panchina, scavalcato dal nuovo acquisto Acerbi. Contro il Barcellona in Champions aveva ...

Fcinternews.it

... Leonardo.it, Mondo - motori.it, Newsmondo.it, Notiziebenessere.it, Notizie -. It, ... ProntoImprese.it, CavalloMagazine.it, Speedadv.it, PinkRoma.it, Pinkltalia.it, Gazzettadelsud.it,.it, ...Milan rivale più temibile Il Milan se la giocherà fino in fondo ma non trascurerei l'. Il Napoli dovrà essere capace di essere sempre così coeso, ragionando una partita alla volta. Se è più ... GdS - Inter-Samp, violenze e minacce nel 2° verde: due testimonianze. La posizione del club nerazzurro Proseguono le indagini della Digos su quanto accaduto a San Siro al termine del primo tempo del match contro la Sampdoria ..."Mi sono informato, quello che è successo è inaccettabile, non è tollerabile. Sono certo che saranno presi immediati provvedimenti. Non solo parole!". Lo ha scritto ...