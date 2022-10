Consolidato e debiti | in Consiglio tutto facile per Mastella

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiStrada tutta in discesa per Clementeche a palazzo Mosti incassa il via libera al bilancio2021, documento che aggrega i conti del Comune con quelli delle partecipate. E proprio sul controllo delle società dell’Ente si registrano le uniche osservazioni dai banchi dell’opposizione. “L’idea – ha spiegato l’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca – è quella di creare un ufficio autonomo delgato al controllo delle partecipate“. Soluzione che risponderebbe anche alle sollecitazioni giunte dai revisori dei conti (leggi qui). Nessun problema neanche per il recepimento della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i comuni dell’Ambito B1, con Angelo Moretti che però ha auspicato “un superamento dell’attuale forma giuridica, sulla scorta di quanto sta accadendo nelle altre province ...

