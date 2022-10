Bargiggia | «il Napoli a gennaio non farà mercato»

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Paoloè intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Ha detto che ilnonIlattualmente è in vetta alla classifica. “Se la formazione di Spalletti, favorita con l’Atalanta, riuscisse a vincere o pareggiare a Bergamo, questa prima parte di campionato sarebbe spaccata. Anche se i numeri, la mole di gioco e l’impatto atletico sulle partite dimostrano la superiorità del. Attualmente nessuno riesce ad equiparare questa squadra”. Possibile rallentamento degli azzurri?: “È gente da bar chi dice che ilpossa subire un rallentamento… A ...

...Calcio- Emergono nuovi dati mostruosi in casa, statistiche che confermano lo strapotere anche atletico della squadra oltre che quello tecnico. Lo evidenzia il collega Paolo......ai tifosi del, arrivano anche altre buone notizie per gli azzurri. Il club partenopeo è infatti vicino al rinnovo di due pilastri del suo centrocampo come rivela il giornalista PaoloPaolo Bargiggia, giornalista, ha commentato attraverso il suo profilo Twitter, su alcuni parametri di questo Napoli che è alla t ...Paolo Bargiggia, giornalista, ha fatto il punto sui rinnovi di due centrocampisti del Napoli, che si sono rivelati fondamentali per il gioco di Spalletti.