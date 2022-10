Android Auto 8 4 ora disponibile per tutti gli utenti | poche le novità in arrivo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Google ha di recente rilasciato una nuova versione died, a quanto pare, sembra che questa volta siano giunte sia buone che cattive notizie per gli. Nelle ultime ore gli sviluppatori si sono messi a lavoro per l’avvio del roll-out della versione 8.4 di, il cui aggiornamento porta con sé. Andiamo a scoprire insieme quali sono i dettagli inerenti al nuovo update del sistema di infotainment presente sul cruscotto delle. Innanzitutto, è importante sapere cheversione 8.4 verrà implementato in più fasi, dunque nonlo riceveranno in questo momento. Molto probabilmente, l’aggiornamento verrà visualizzato sul Google Play Store per ...