Un altro pari per la Gelbison | reti inviolate con la Fidelis Andria

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLamuove ancora la classifica e si tiene in zona play off. I cilentani impattano 0-0 al Torre di Pagani contro laal termine di una partita con poche emozioni. Nel primo tempo è Candellori ad avere una chance per gli ospiti ma non la sfrutta. Risponde Faella per laal 22? con una conclusione insidiosa ma imprecisa. Nel finale, a un minuto dal termine, De Sena tenta il colpo da tre punti ma trova l’attenta respinta di Vandelli. Per lanel prossimo turno c’è la suggestiva trasferta all’Adriatico di Pescara. L'articolo proviene da Anteprima24.it.