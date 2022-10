Squali bianchi | l' incredibile patto sulle prede E fanno più morti ippopotami o tostapane - Magazine

QUOTIDIANO NAZIONALE

Primo Micarelli, pioniere delle trasferte in Sud Africa: il Mediterraneo, la peggior trappola a livello planetario. Ecco ...Struisbaai si trova nella provincia del Capo Occidentale in Sud Africa e lì si concentra un gran numero di orche che ultimamente ha attaccato selvaggiamente i grandi. Proprio per ... Squali bianchi, l'incredibile patto sulle prede. E fanno più morti ippopotami o tostapane Questo imprevisto tiepido autunno sembra un periodo di grazia per chi ha ancora voglia di godersi la Riviera ligure tra mare, sport e natura ...Per la prima volta le riprese fatte da un drone e da un elicottero in Sudafrica hanno confermato che le orche sono in grado di cacciare e uccidere uno dei più grandi predatori, lo squalo bianco. Il ...