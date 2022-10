Salvo By Night torna a “Tu sì que vales” ed è una furia | “La prossima volta prima di parlare…”

bytorna a Tu si que vales . Nella puntata di ieri sera, 29 ottobre, è comparso nuovamente dopo la performance della settimana precedente. Ma non è tutto, Salvatore Lo Iacono, vero nome ...Il programma per Halloween prevede inoltre ben 3 special: sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ... chi ne uscirà sano eNon è tutto! Haunted Hotel " gratuito per tutto il periodo " un ...@tony_myri #tusiquevales #canale5 #mariadefilippi #rudyzerbi #umiliazione Babel (Remix) – Salvatore lo Iacono, in arte Salvo By Night, è tornato a Tu si que vales. Il Palermitano è sembrato molto ...Salvatore Lo Iacono, in arte Salvo By Night è tornato a Tu sì que vales. Questa volta il palermitano è apparso nel backstage della puntata di sabato 29 ottobre del programma di Canale 5. “La prossima ...