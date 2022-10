(Di domenica 30 ottobre 2022) Il social network di Mark Zuckerberg introduce nuovi modi per personalizzare il feed: una strategia che ha l’obiettivo di rendere il proprio algoritmo più efficace per competere con TikTok

la Repubblica

Prof bestemmia sudisapprova Valditara, ministro dell'istruzione: 'Verificare compatibilità con l'insegnamento' Comunità in lutto Desulo, comune in provincia di Nuoro piange il ...Il testo in inglese si intitola 'Room on the broom' (Spazio sulla scopa)narra un viaggio di ...//www..com/mega.forli/ Perché Facebook ci sta chiedendo quali post vogliamo vedere di più