L’attrice non si piaceva e ha rivelato | “Non sono mai contenta del mio aspetto”

(Di domenica 30 ottobre 2022)in un’intervista ha raccontato che non sie ha anche confessato: “Nonmaidel mio”. E’ sempre difficile accettarsi e soprattutto piacersi, c’è sempre qualcosa che non ci va bene e tendiamo a nasconderlo. Se abbiamo un difetto cerchiamo il modo per evitare che gli altri lo vedano. Un discorso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

OGGI

Una guerralontana che ha generato tifoseria e narrazioni di ... Paolo Di Giannantonio ; grande emozione sul palco per'... in arte Setak e per ilreading dell'Lorenza Sorino , con ...Un dettaglio ai piedi che ha immediatamente attirato'attenzione ...di sé con i social scatenati a commentare il look dell'. ... "il suo compagno, ma...": Striscia, una bomba privatissima su ... Angelina Jolie torna sul set: sarà Maria Callas. E dimentica le liti con Brad Pitt