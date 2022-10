India | ponte sospeso crolla in un fiume | almeno 60 morti

(Di domenica 30 ottobre 2022)60 persone sono morte nel crollo di unin, caduto in unmentre centinaia di persone lo stavano attraversando. La tragedia è avvenuta nello stato occidentale del Gujarat, dove il, lungo 230 metri, èto nelMachchhu nella città di Morbi. Secondo il parlamentare Brijesh Merja, originario della città,30 persone sono state ferite in maniera grave mentre il bilancio delle vittime è arrivatoa 60. Secondo la stampa locale, al momento del crollo più di 400 persone si trovavano sul, costruito nel 19esimo secolo. La struttura era stata riaperta da pochi giorni dopo sei mesi di lavori. Il ministro dell’Interno del Gujarat, Harsh Sanghavi, ...

