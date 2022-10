Highlights e gol Lazio-Salernitana 1-3 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico i padroni di casa sbloccano la partita alla fine del primo tempo con una vera e propria invenzione di Luis Alberto che serve Zaccagni che fa 1-0 battendo Sepe in uscita. Ma gli ospiti nella ripresa ribaltano completamente la partita: prima una vera e propria magia di Candreva che con un pallonetto fa 1-1, poi anche i gol di Fazio e Dia fissano il punteggio sull’1-3. Nel mentre anche un’ammonizione pesantissima per Milinkovic Savic che salterà il derby della settimana prossima. SportFace.

Per Cristiano Ronaldo 90 minuti in campo, ma nessun gol. Il video con gli highlights di Manchester United - West Ham 1 - 0, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Premier League 2022/2023. I Red Devils di ten Hag s'impongono di misura tra le mura amiche.