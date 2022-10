Disoccupazione giovanile | arginarla è prioritario

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Parliamo oggi di uno dei principali problemi che affliggono l'Italia, di cui il nuovo governo dovrà occuparsi con intelligenza, volontà e rapidità: i giovani. L'Italia ha toccato il fondo della classifica: è il paese in cui ci sono più NEET (ragazzi che non studiano e non lavorano) rispetto a tutti gli altri stati dell'UE. I NEET italiani sono oltre tre milioni, il 25,1% di tutti i giovani, contro il 10% della Germania e il 7% dei Paesi Bassi. Laè al 23,1%. Ma vi è anche un altro dato che va considerato in accoppiata con questi: le aziende faticano a trovare il 40% delle figure professionali di cui hanno bisogno, la produzione quindi fatica e scende, e non poche aziende hanno dovuto chiudere. Aggiungiamo che siamo in presenza di un mercato del lavoro in continuo mutamento, e con una velocità crescente che ...