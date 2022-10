C’è una squadra sola al comando e in fuga | il suo nome è il Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 ottobre 2022)in, + 5 sull’Atalanta C’è unaal, il suoè il. Il Torino certifica la prima veradella stagione in Serie A. Ladi Juric batte 2-1 l’inesistente Milan guidato dall’autolesionista (almeno per una sera) Pioli e ildi Spalletti da stasera è in testa con cinque punti sull’Atalanta e sei sul Milan. Lazio e Inter a otto. C’è luce, tanta luce, tra la capolista e le inseguitrici. E sabato prossimo c’è il big match a Bergamo. Nemmeno una discutibile decisione arbitrale di Abisso, che convalida il 2-1 di Messias, serve ai rossoneri per raddrizzare una serata particolare. La cronaca della serata è presto fatta: Leao spreca due occasioni in apertura – la seconda ha ...