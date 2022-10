Auger - Aliassime conquista l' ATP di Basilea | gli highlights della finale

Il canadese, con il risultato di 6 - 3 7 - 5, ha battuto Holger Rune nella finale dello Swiss Indoors di ...Felixin un'ora e 40 minuti conquista Basilea e la sicurezza di qualificarsi alle Nitto ATP Finals di Torino per la prima volta in carriera. Il tabellone maschile US Open 2022 Il ...“Tornei e giocatori spesso vogliono due cose differenti” spiega Novak Djokovic, per il quale “Wimbledon arriva sempre al momento giusto” ...Grande tennis su Sky con il torneo maschile di Parigi, al via domani, lunedì 31 ottobre, e che si chiuderà domenica 6 novembre. Ultimo evento ...