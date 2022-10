(Di domenica 30 ottobre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Non è vero che le colpe dei padri ricadono sui figli. Nello stesso mercoledì, Giovannisorrideva felice al Maradona dopo la bella doppietta ai Rangers Glasgow, mentre suo padre Diego, con umore intonato all'abito nero, vedeva uscire il suo Atletico Madrid che ha sprecato un ...Per la squadra dic'è ancora una lunga rincorsa però davanti visto il rendimento delle ... stavolta con il Cadice: 'La semana mas cruel' per gli uomini di. Il Barcellona, invece, a sua ... Allegri e Simeone, un calcio da Commodore 64. Fortuna che ci sono Giovanni e Kvara