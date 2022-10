Alba Parietti | gonna di pelle e top in pizzo | il tempo si è fermato ma c’è chi la critica

Leggi su dilei

(Di domenica 30 ottobre 2022) Per Aba, ilsi è letteralmente. Una donna che ha saputo mettersi in gioco, che non ha mai ceduto di fronte agli ostacoli e che si è costruita uno spazio importante all’interno del mondo dello spettacolo. Nelle sue foto su Instagram, ha sempre sfoggiato una classe invidiabile, ma non solo: è incredibilmente in forma, ed è anche un’ispirazione per i suoi look., il look su Instagram:die top inha compiuto 61 anni il 2 luglio: nonostante l’età che avanza, per lei le lancette delnon corrono così veloci. In qualche modo, anzi, è come se si fosse. Ci aveva già conquistate con un look spaziale in occasione ...