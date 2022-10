AJ Lee a Cora Jade | “Farò il test del DNA!”

(Di domenica 30 ottobre 2022) AJ Lee è stata tra le stelle più brillanti della WWE, ai suoi tempi. Oltre ad aver vinto per tre volte il Divas Championship, la ragazza è stata una delle Divas più amate. Visti i suoi risultati, è comprensibile che, astro nascente di casa WWE, la guardi con ammirazione. Durante una recente intervista con Sean Sapp,ha parlato di come AJ l’abbia ispirata a raggiungere la fama, in quel momento. Era una sua fan e pensava che avessero molte somiglianze. In un recente evento WWE a tema Halloween,si è travestita da AJ Lee, e l’ex campionessa ha commentato dicendosi orgogliosa della “figlia”, e che avrebbe ordinato undel DNA: OMG. Mother is so proud. And ordering a dna.— AJ Mendez (@TheAJMendez) October 29, 2022 Sicuramente, la divisione femminile ...

