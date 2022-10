Wta Finals Fort Worth 2022 | ecco i gironi | Swiatek pesca Gauff | Jabeur con Sabalenka

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) Sono stati sorteggiati idelle Wta, in programma a, Texas. Le otto migliori giocatrici della stagione si sfideranno oltreoceano dal 31 ottobre al 7 novembre, inseguendo il prestigioso titolo. La favorita numero uno non può che essere Iga, numero uno al mondo e autentica dominatrice nel. Attenzione però alle beniamine di casae Pegula, così come alle espertee Sakkari. Di seguito i duecompleti: GRUPPO TRACY AUSTIN IgaCocoCaroline Garcia Daria Kasatkina GRUPPO NANCY RICHEY OnsJessica Pegula Maria Sakkari ArynaSportFace.