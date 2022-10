Strage di Halloween | 146 vittime nella calca a Seul La festa si trasforma in dramma

Seul, 50 persone in arresto cardiaco durante una festa diEra un sabato sera di festa, la prima dopo tre anni di divieti e restrizioni, per i giovani della capitale sudcoreana: secondo ......che al momento della calca ci fossero almeno 100 mila persone nell'area per il primo... Oh Se - hoon, in visita in Europa, ha deciso di fare ritorno dopo la notizia della. Il capo di ...Cinquantanove persone sono morte, schiacciate nella calca, durante una festa di Halloween nel quartiere Itaewon a Seul in Corea del Sud. E' ...A Seul i festeggiamenti di Halloween si sono trasformati in tragedia. Almeno 146 persone sono morte e 100 sono rimaste ferite nella calca creatasi nel quartiere di Itaewon, dove migliaia di persone si ...