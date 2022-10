Perugia | la denuncia degli specializzandi di neurologia | “Clima di terrore in reparto” E diffondono l’audio con gli insulti dalla primaria

(Di sabato 29 ottobre 2022) “Deficienti, stupidi” e, ancora: “Ti devi sentire una merda” o “Questa cosa la pagate all’esame”. Sono solo alcune delle frasi urlatedelladell’ospedale di, Lucilla Parnetti, ai suoi. Una situazione documentata con ore di registrazioni che sono state consegnate all’associazionein medicina che hato la dirigente agli organi competenti e ha diffuso i dettagli del caso. “Ascoltando questi audio – si legge nella nota dell’associazione -, non possiamo non pensare alla povera collega Sara Pedri e siamo orgogliosie specializzande diche hanno alzato la testa e posto le condizioni affinché venga ...

Una prova audio di 20 ore ha testimoniato gli insulti agli specializzandi di Neurologia di Perugia da parte della direttrice del reparto.