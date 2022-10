Monza | Marì nuovamente in campo tra due mesi

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 29 ottobre 2022) Pablo, il calciatore spagnolo delche giovedì è stato accoltellato con altre persone all'interno del supermercato di un centro commerciale di Assago, nell'hinterland milanese, tornerà a giocare tra circa due. Ieri lo spagnolo è stato operato ai muscoli della schiena dopo essere stato colpito con una coltellata alla schiena, mentre faceva la spesa con la moglie e il figlio, da un 46enne con disturbi psichici ora accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo. Il giocatore ha trascorso la notte all'ospedale Niguarda dove dovrebbe rimanere per qualche altro giorno prima di essere dimesso. "Ho avuto suerte - le parole diriportate ieri da Adriano Galliani, tra i primi ad andare a trovarlo in ospedale - perché ho visto una persona morire davanti a me. Ero con il carrello con dentro il mio bambino, ho ...