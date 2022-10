Milano | agguato a un capo ultrà Morto uno dei simboli dei Boys dell' Inter

L'ultima volta era stato arrestato nel 2021 a. Aveva anche un Daspo che gli vietava la presenza allo stadio per cinque ann i. A causa degli scontri dopo Napoli - Inter del 2018 , quando morì l'...... raggiunto da almeno tre proiettili, poco prima delle 20, in via Fratelli Zanzottera a, nel quartiere Figino in cui risiedeva. L'uomo è stato vittima di un, ammazzato dai killer con ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La pista della malavita organizzata e le indagini andate avanti per tutta la notte sull'uccisione del capo ultras dell'Inter Vittorio Boiocchi ...