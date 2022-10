La nota lieta | i tifosi e la squadra tornano ad abbracciarsi

Leggi su anteprima24

Benevento – Nel periodo più difficile si fa strada un barlume di speranza. Se il Benevento è decimato dagli infortuni, stremato dalla condizione precaria dei pochi disponibili, può trovare consolazione nella risposta dell'ambiente. Il pubblico del Vigorito in un rovente pomeriggio di ottobre ha fornito la risposta giusta, quella che Fabio Cannavaro e i suoi ragazzi avevano detto di aspettarsi. Ihanno capito il momento, hanno insistito nell'applaudire e incitare i giallorossi anche quando la misura del passaggio era sbagliata, limitando poi i mugugni per un pallone di troppo perso a centrocampo. Per dovere di cronaca, fischi se ne sono anche avvertiti, ma nulla a che vedere con le contestazioni che avevano fatto seguito al pareggio contro il Sudtirol e alle sconfitte con Ternana e Como. La piazza ha capito, si è stretta intorno alla ...