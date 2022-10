Il primo programma televisivo di Elenoire Ferruzzi e i problemi economici

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 29 ottobre 2022) Se pensavate di aver vistoper la prima volta sul piccolo schermo al Grande Fratello Vip 7, vi sbagliavate di grosso. La Vippona, ormai fuori dalla casa a causa di un televoto flash deciso che ha decretato la sua eliminazione a causa del comportamento assunto contro Nikita Pelizon, ha debuttato in tv un po’ di anni fa. Nello specifico, il suo esordio non fa riferimento a una puntata di Ciao Darwin prima della pandemia, ma nel 2008 nella trasmissione Baciami Stupido. Ecco i dettagli e cosa rivelò in quell’occasione. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 L’esordio disul piccolo schermo Come dicevamo prima, il debutto diin tv risale al 2008, all’interno della trasmissione Baciami Stupido ...