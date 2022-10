Guarda la ricetta che ti rimette a posto l' umore e non solo

(Di sabato 29 ottobre 2022) Lo chef Alessandro Circiello oggi propone un ottimo abbinamento: le pere con il cioccolato per concludere un pasto con un dolce semplice ma dal gusto inconfondibile. Il cioccolato è ricco di flavonoidi antiossidanti che proteggono le arterie e contiene anche quercetina. Da prediligere quello fondente ricco di vitamine e minerali. La pianta di cacao originaria di Messico, Perù e Panama, tra i primi a coltivarla furono i Maya. Il cioccolato è risaputo che aumenta il buongrazie al rilascio di endorfine. Le pere, da prediligere quelle italiane, sono ricche di potassio ed hanno proprietà diuretiche, contengono anche calcio, magnesio e ferro oltre a vitamina C , B , E ed acido folico utile per il funzionamento neuromuscolare.

