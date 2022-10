Ema Stokholma s' infortuna a Ballando con le Stelle

... si sono infatti aggiunti Gabriel Garko , che in prova ha avuto un incidente piuttosto serio a un braccio ma che comunque dovrebbe essere in pista con una coreografia ad hoc, edche ...... dalle anticipazioni sugli argomenti di puntata si score che oltre che di Ballando con le stelle , dove nelle scorse ore si è infortunata, e degli altri programmi televisivi ci si ...Altra tegola per Ballando con le Stelle. Dopo Luisella Costamagna, Iva Zanicchi e Gabriel Garko, si infortuna anche Ema Stokholma ...Ballando con le Stelle rischia di perdere i suoi pezzi più pregiati. E’ allarme forfait nello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, dove si registra un altro inaspettato infortunio: quello di Ema ...