Daltonismo | quando il mondo ti esclude perchè non riconosci i suoi colori

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il cielo azzurro che non è azzurro, le fragole che non sono rosse, i semafori e la bandiera italiana che hannodiversi. Come il cubo di Rubik, le immagini sui libri, i quadri, i film in televisione. La domanda, che si fanno in tanti, è sempre la stessa: come vedono i daltonici? Questo difetto visivo riguarda una buona fetta della popolazione mondiale. Sono tanti i dubbi, i luoghi comuni, i pregiudizi, persino le convinzioni infondate su questo disturbo della vista, una condizione che erroneamente viene intesa come incapacità di vedere ima che, invece, causa la visione didiversi da quelli che percepisce la maggioranza delle persone. Ilvisto attraverso gli occhi dei daltonici. Fonte: Corriere della SeraI tre tipi dial centro del progetto della Fondazione Colour ...