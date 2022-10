Comune di Fosdinovo | Concorso per 1 Operaio Specializzato

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeAddetto alla manutenzione del patrimonio comunale, per l’area lavori pubblici e paesaggio, categoria B3. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di unaddetto alla manutenzione del patrimonio comunale, categoria giuridica B3, presso l'area lavori pubblici e paesaggio deldi(MS). Requisiti ed Invio della Domanda Il bando integrale con i ...