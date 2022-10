Atp Finals Torino 2022 | ora l’aritmetica condanna Sinner e Berrettini | sono ufficialmente fuori

(Di sabato 29 ottobre 2022) Da settimane parlavamo di impresa quasi impossibile, dopo i risultati degli ultimi giorni soloteneva ancora in corsa Jannike Matteo. Ora neanche quella. I due azzurri non pospiù sperare nella qualificazione alle ATP. Ad eliminarei nostri è stato Felix Auger-Aliassime, che con la vittoria odierna a Basilea ai danni di Carlos Alcaraz è salito a 3435 punti, un punteggio impossibile da raggiungere anche in caso di vittoria da parte di Jannik o Matteo nell’ultimo torneo di Parigi-Bercy. Così comeovviamente imprendibili anche Medvedev e Rublev. SportFace.

