Agenzia ANSA

E' quantificato in circa 100 milioni il Pil generato annualmente a Trieste daItalia, tra stabilimento, indotto, fornitori, visitatori e somministrati. Una cifra che ...emerge da uno...Fronte del porto Dopo la decisione del Tribunale di Trieste,ha revocato la procedura di ... None non lavoro Nel suo report annuale "Education at a Glance 2022" , l'Ocse rileva come ... Wartsila: studio Cgil, se chiude Trieste persi 100 mln Pil TRIESTE - È quantificato in circa 100 milioni il Pil generato annualmente a Trieste da Wartsila Italia, tra stabilimento, indotto, fornitori, ...E' quantificato in circa 100 milioni il Pil generato annualmente a Trieste da Wartsila Italia, tra stabilimento, indotto, fornitori, visitatori e somministrati. (ANSA) ...