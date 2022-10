(Di venerdì 28 ottobre 2022) Massimo, ex calciatore die Juventus tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle squadre in lotta per lo scudetto

Pianeta Milan

Però ladi Maestrelli e Chinaglia in questa stagione 1973/74 è davvero forte; ai bianconeri ... Galderisi,, Osti, Bonini e il rientrato Paolo Rossi, sono gli ultimi arrivi che hanno ...Però ladi Maestrelli e Chinaglia in questa stagione 1973/74 è davvero forte; ai bianconeri ... Galderisi,, Osti, Bonini e il rientrato Paolo Rossi, sono gli ultimi arrivi che hanno ... Storgato: “Lazio scudettata Napoli, Milan e Inter hanno qualcosa in più” Lazio stordita da un clamoroso errore difensivo ma capace di raddrizzare una partita insidiosa e ribaltarla nel secondo tempo. Il 2-1 al Midtjylland (in gol Milinkovic-Savic e ...Nel corso del TMW News è intervenuto Massimo Storgato, ex calciatore di Juve e Lazio tra le altre. Queste le sue parole sulla squadra di Sarri e sulla corsa scudetto: "Credo che ...