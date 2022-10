Sostenere l’industria della Difesa è un dovere | non un demerito Scrive Tricarico

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ma dove erano i “cani da guardia del potere”, come molti giornalisti amano definirsi, quando al potere salì una moltitudine di sprovveduti, di neofitipolitica i quali poi hanno governato il Paese per anni facendo pian piano esperienza sulla nostra pelle? Provocando danni permanenti o difficilmente riassorbibili se non nel lungo termine? A meno che il potere vada protetto solo da comportamenti poco opportuni pur se legittimi (e nel caso di Crosetto non è neppure così) e non da dilettanti alle prime armi, inadatti al ministero loro affidato, con le conseguenze immaginabili sulla qualità delle attività di governo e sul peso complessivo del nostro Paese nel contesto internazionale. Mi pare di ricordare che, allora, i “cani da guardia del potere” lasciarono a Maurizio Crozza il compito di profilare la nuova compagine di governo, di metterne in evidenza ...