Si fingono carabinieri e rapinano un uomo a Pescara | arrestati due pugliesi

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 28 ottobre 2022)- Si, armati di pistola e coltello, unche stava rientrando a casa, ma grazie anche alla collaborazione di alcuni cittadini, i due falsisono stati. È accaduto poco prima di mezzanotte in via Lago di Capestrano nel quartiere Rancitelli dove i finti militari hanno fermato unche era a piedi e che è stato avvicinato dalle due persone che erano a bordo di un'auto a che gli hanno detto che erano, intimandogli di salire sull'auto. L'ha acconsentito e una volta in macchina gli è stato detto che era in arresto, ammanettandolo in maniera maldestra, perquisendolo, e rapinandogli sotto la minaccia di un'arma risultata poi a salve e di un ...