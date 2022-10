Rugby femminile | Mondiali 2022 | Italia-Francia | un classico che vale un posto in semifinale

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Appuntamento con la storia all’alba di sabato, quando alle 5.30si sfideranno al Northland Events Center di Whangarei per il primo dei quarti di finale dellaWorld Cupche si sta disputando in Nuova Zelanda. Per le azzurre una sfida durissima, ma che potrebbere una clamorosa. Per ilno quello di domani è il primo appuntamento con un playoff iridato, sia in camposia maschile, e la squadra di Andrea di Giandomenico dovrà giocare al 100% per avere la meglio contro una delle grandi favorite per la vittoria finale.che arriva carica grazie anche al ritorno, in panchina, di Manuela Furlan, con il capitano azzurro che ha recuperato dal grave infortunio ...