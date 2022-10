Paita Iv | ' Meloni su rigassificatore punta a Gioia Tauro e non PiombinoMi auguro che Salvini inizi a occuparsi di infrastrutture e non

- 'Il problema dell'Italia è l'attuazione del Pnrr e fare scelte decisive sulle bollette. Se vogliono alzare il tetto del contante, non è la priorità e mi stupisco che sia la prima mossa del governo' ...'Per non parlare del rigassificatore di Piombino la presidentetira fuori il progetto di Gioia Tauro. Un terminal a terra costoso e con tempi lunghi di realizzazione. Al nostro Paese servono scelte e risposte immediate, non assecondare i campanilismi e i ...Il problema dell'Italia è l'attuazione del Pnrr e fare scelte sulle bollette decisive. Se vogliono alzare il tetto del contante, non è la priorità e mi stupisco che sia la prima mossa del governo. Non ...Uno parla, l'altro lo smentisce. La rottura potrebbe verificarsi sulla commissione Covid. A novembre ci saranno le assemblee di Italia viva e Azione per ...