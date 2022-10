Pablo Marì operato per la coltellata al supermercato | stop di due mesi

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il giocatore del Monza,, è statoquesta mattina per le conseguenze dellaricevuta ieri neldi Assago, alla periferia di Milano. Secondo le prime notizie, gli sarebbero stati suturati i muscoli danneggiati dall’aggressione. La Gazzetta dello Sport scrive che il difensore dovrà fermarsi per almeno due. Anche oggi, in ospedale, al suo fianco, era presente il dirigente del club, Adriano Galliani, che da ieri è vicino al calciatore e che per primo, questa notte, ha aggiornato e rassicurato tutti sulle sue condizioni, riportando anche le sue prime parole. A fermare l’aggressore, con problemi psichiatrici alle spalle, è stato l’ex terzino del Napoli, Massimo Tarantino. “Urlava, urlava e basta. Io eroe? Non ho fatto niente…”. E’ stato lui che ...