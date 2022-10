“Non me ne frega un ca**o!” | Patrizia Rossetti sbotta | la sbugiarda in piena notte VIDEO

Leggi su direttanews

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’esplosivareagisce malissimo dopo la clip in diretta, attacco frontale nella notte alla giovane compagna.(fonte youtube)regina delle televendite? Macchè! La navigata conduttrice si sta configurando come uno dei pilastri della settima edizione del “GF Vip”, e funge da punto di riferimento per l’intero gruppo di Vipponi. Dopo lo scivolone iniziale nei confronti di Marco Bellavia, di cui comunque ha fatto ampiamente ammenda,cerca di mantenere lo status quo nella casa di Cinecittà. Sopporta infatti con conciliante fermezza le bizze del coetaneo Charlie Gnocchi, e guida con lucidità i compagni più giovani nel corso del reality. Durante l’ultima puntata del format, Alfonso Signorini ...