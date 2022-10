«Micio micio!» Se con i gatti adottate un tono di voce acuto prodigandovi in mille moine fate benissimo Il cosiddetto baby-talk ai felini da appartamento piace | eccome Lo dice lo studio di un' etologa francese

Leggi su iodonna

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Quando si tratta di comunicare con gli animali domestici, la maggior parte di noi non può fare a meno di parlare con loro come se fossero bambini.e zuccheroso, frasi brevi e spesso interrogative.ai cani e, ora scopriamo,anche ai. Lo dimostra lodi un’, Charlotte de Mouzon, dell’Università di Paris Nanterre, appena pubblicato sulla rivista Animal Cognition. Comportamentista felina, de Mouzon ha deciso di dedicare le sue attenzioni alla comunicazione uomo-gatto perché è una materia molto trascurata, come se ifossero indifferenti. Ma non è così. I ...