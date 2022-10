Manifestazione per la pace a Napoli | migliaia di persone al presidio voluto da De Luca | “Subito il cessate il fuoco | servono altre iniziative così”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) In circa 25mila, secondo le stime, hanno partecipato allaper laorganizzata stamani a, in Piazza del Plebiscito.di, soprattutto giovani delle scuole, hanno quindi risposto all’invito del presidente Vincenzo De, il quale aveva invitato i cittadini campani a riempire la piazza per manifestare il proprio dissenso verso il conflitto russo-ucraino e a sostegno delil. “È una piazza di– ha detto alla stampa monsignor Antonio Di Donna, presidente della conferenza episcopale della Campania – la prima in Italia e ci auguriamo che ne seguanoin tutto il Paese. Perché bisogna muoversi e fare qualcosa, non possiamo stareimpotenti a ...

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , a margine dellail cessate il fuoco in Ucraina che si è tenuta oggi a Napoli. 'È errato anche il dibattito ...Moltissimi studenti partecipano all'evento organizzato dalla Regione Campania e fortemente voluto dal presidente De Luca. Ma alcuni collettivi studenteschi lo attaccano: 'Dal Pd posizioni ...La manifestazione per la pace, promossa dalla regione Campania, si apre sulle note di "Russians" di Sting, la canzone scritta 36 anni fa, diventata oggi il simbolo per la pace in Ucraina. Intonate da.Tradotto in italiano: «Spero che anche i russi amino i bambini». Lo cantava Sting nel 1985 in un brano dal titolo “Russians” per l'appunto. Un messaggio di pace diretto alle classi dirigenti ...