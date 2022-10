Luis Fernando Ruggieri | il cassiere 46enne che sognava di diventare dottore | ucciso dal killer di Assago | chi era

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si chiamavala vittima dell' accoltellatore di. Aveva 46 anni e lavorava al Carrefour del centro commerciale Milanofiori come. 'Sono arrivato a lavorare in un'...

Si chiamavaRuggieri la vittima dell' accoltellatore di Assago . Aveva 46 anni e lavorava al Carrefour del centro commerciale Milanofiori come cassiere. 'Sono arrivato a lavorare in un'azienda ...Si tratta diRuggieri , 46 anni, un dipendente della catena Carrefour di origini boliviane che lavorava da oltre 20 anni nei supermercati svolgendo diversi lavori. L'intervento decisivo ...L’uomo con il coltello non corre ma barcolla. Si avvicina alle casse e colpisce per la quinta volta. Davanti a lui c’è Luis Fernando Ruggieri, 47 anni, origini boliviane - in questo articolo il suo ...Assago (Milano). È stato il palermitano Massimo Tarantino, ex calciatore di Inter, Napoli e Bologna, a fermare e disarmare il 46enne.