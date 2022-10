La stranezza | Toni Servillo | L' obiettivo di ogni artista è fuggire dalla routine

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Intervista video a, Salvo Ficarra e Valentino Picone, protagonisti de Ladi Roberto Andò, presentato alla Festa del Cinema di Roma e al cinema dal 27 ottobre. Dopo aver debuttato alla Festa del Cinema di Roma, da giovedì è arrivato anche in sala: Ladi Roberto Andò racconta Luigi Pirandello in un viaggio di ritorno nella sua Sicilia, per il compleanno di Giovanni Verga e un funerale, quello della sua amata balia. In quell'occasione, l'autore in un momento di crisi creativa, fa la conoscenza di due becchini, aspiranti drammaturghi, che gli aprono un mondo di spunti narrativi e vanno ad aggiungersi, forse, per citare lo stesso Andò, alla "folla di personaggi che bussanogiorno alla porta della sua immaginazione". Forte di questa ispirazione, Pirandello scrive …