Covid | Mattarella | “Virus non è ancora sconfitto | servono responsabilità e precauzione La sanità pubblica mantenga alta la sicurezza” – Video

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamoproclamare la vittoria finale sul-19. Dobbiamofar uso di. Laha il compito di mantenerelasoprattutto dei più fragili, dei più anziani, di coloro che soffrono per patologie pregresse. Tuttavia sentiamo che il periodo più drammatico è alle nostre spalle”. Lo ha detto il presidente della ReSergiointervenendo alla celebrazione de “I Giorni della Ricerca”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul, ... Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergioalla celebrazione de "I Giorni della ...Se oggi possiamo affrontare ilcome se si trattasse di una influenza poco insidiosa è perché ... Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergioalla celebrazione de "I Giorni ...Era una presenza ormai abituale, un rito sempre più stanco che ha attraversato, tra gli alti e bassi delle innumerevoli ondate, tutta l’epoca del Covid in Italia. Il bollettino quotidiano dei dati cam ...(Agenzia Vista) Roma 28 ottobre 2022 “Senza il grande impegno della scienza per individuare i vaccini, scoperti e prodotti in tempi record, oltre a quelle scoperte realizzate nella lotta contro il can ...