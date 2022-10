Avv Napoli | 'La verità sulla clausola di Kim'

Alfredo Pedullà

Mattia Grassani, avvocato del, ha parlato dell'ammutinamento del 2019, in cui Allan è il giocatore più nei guai Mattia Grassani, avvocato del, ha parlato ai microfoni di Radio CRC dell'ammutinamento del 2019 dei giocatori azzurri, in particolare della situazione di Allan. Ecco le sue dichiarazioni. ALLAN - "Il ricorso di Allan Il ...L'avvocato Mattia Grassani, legale del, ha fatto il punto della situazione sui procedimenti relativi alla questione 'ammutinamento' post- Salisburgo dell'autunno 2019 ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete'. 'Il procedimento arbitrale dei casi già definiti: Maksimovic, Hysaj e Allan, ha ... Avv. Napoli: “La clausola di Kim sarà valida per 15 giorni a partire dal 30 giugno 2023” Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La clausola ...A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’avvocato del Napoli, Mattia Grassani. “Il ricorso di Allan Il tribunale ...