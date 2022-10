Auto elettriche - L' idea di Francia e Germania | incentivi vincolati al made in Europe

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Al Salone di Parigi, Carlos Tavares era stato chiaro nel suggerire all'Unionea di seguire la stessa strada intrapresa dagli Stati Uniti, dove l'Amministrazione Biden ha varato apposite politiche di promozione dellevincolando l'erogazione degliall'origine statunitense dei modelli (sia per quanto riguarda la produzione sia per l'estrazione delle materie prime critiche). Ora l'invito dell'amministratore delegato di Stellantis sembra sia stato accolto prontamente dal presidente francese Emmanuel Macron, tra i capi di Statoi più attivi nello spingere la riconversione dell'apparato industriale del suo Paese verso la mobilità alla spina. Macron, infatti, sta cercando di ottenere il sostegno del cancelliere tedesco Olaf Scholz per un nuovo piano che supporti gli sforzi ...