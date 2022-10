“Antonio Ligabue in viaggio | da Modena a Reggio Emilia” a Modena

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Galleria BPER Banca e Fondazione Palazzo Magnanimi insieme per la tavola rotonda sul temavenerdì 4 novembre 2022– La Galleria BPER Banca e la Fondazione Palazzo Magnani insieme per una tavola rotonda aperta al pubblico sul temain, da, in programma venerdì 4 novembre, alle ore 17.30, presso il Teatro Fondazione Collegio San Carlo a(via San Carlo, 5). Dopo i saluti istituzionali di Sabrina Bianchi, responsabile Brand e Marketing Communication e del Patrimonio culturale di BPER Banca, e di Davide Zanichelli, direttore della Fondazione Palazzo Magnani di...