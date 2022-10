Allegri | a giugno sarà addio | scelto il sostituto | nome impensabile

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La Juventus sembra di aver deciso; adovrebbe arrivare un nuovo tecnico al posto di. Rivoluzione totale. Una stagione, fino a questo momento, disastrosa con gli infortuni che non possono rappresentare l’unico alibi per quello che stiamo vedendo. Giocatori come Pogba, Chiesa, Di Maria, Bremer e Paredes sono giocatori difficili a cui rinunciare ma la rosa della Juventus era all’altezza per fare meglio sia in campionato sia in Champions League dove i ragazzi disono stati eliminati dal girone dopo cinque giornate. Sul banco degli imputati è finito, ovviamente, il tecnico sia per un gioco ritenuto non all’altezza del calcio di oggi sia per una non crescita da parte della squadra. La società ha confermato la fiducia al proprio allenatore ma la situazione, a fine anno, potrebbe cambiare e il...