Università | Bernini | ce la metterò tutta

(Di giovedì 27 ottobre 2022) "Non posso fare altro che promettere di mettercila forza che ho per essere all'altezza di questa presentazione": Lo ha detto la neo ministra Anna Mariaintervenendo all'Tor ...

"Non posso fare altro che promettere di metterci tutta la forza che ho per essere all'altezza di questa presentazione": Lo ha detto la neo ministra Anna Mariaintervenendo all'Tor Vergata per l'inaugurazione dell'anno accademico e riprendendo così le parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci. "Sono onorata di essere qui e mi ...Alla Angiolini è stato chiesto di commentare il giuramento dei Ministri del Governo Meloni, nello specifico la scelta della Ministra dell'Anna Mariadi inserire nelle sue Instagram ...