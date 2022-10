Tetto al contante | pace in Ucraina e democrazia | lezione di Giorgia all' opposizione

L'aumento fino a 10 mila euro delalè la prima proposta in maniera fiscale del centrodestra. Ad avanzarla ieri, depositando un disegno di legge alla Camera , è stato il deputato della Lega Alberto Bagnai . Subito dopo ...Ma anche il rinnovato annuncio per una Commissione che indagherà sulla gestione Covid e, appunto, per un nuovoal. Nel suo intervento da 49 minuti Meloni infila una serie di critiche e ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...“Ci sono paesi (la Germania) in cui il limite non esiste, ma l'evasione fiscale è bassissima”, ha ricordato Giorgia Meloni. L’avrà anche detto Pier Carlo Padoan, ma è una polemica antica, non infondat ...