Stadio Milano | questa mattina ultimo incontro di approfondimento | News

A anno di fondazione 1897 allenatore Massimiliano AllegriAllianz Stadium Leggi anche ...00 Sassari - Trento 81 - 76 16:00 Brindisi - Brescia 82 - 81 17:10 Venezia -77 - 69 Visualizza ..."C'è un percorso da fare, con buona probabilità il nuovosi farà". Queste le parole pronunciate oggi da Giuseppe Sala, il sindaco di, durante un dialogo con un gruppo di studenti. Il primo cittadino è ottimista sulla realizzazione dell'...La partita Inter - Sampdoria di Sabato 29 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie ..."C'è un percorso da fare, con buona probabilità il nuovo stadio si farà". Queste le parole pronunciate oggi da Giuseppe Sala, il sindaco di Milano, durante un dialogo con un gruppo di studenti. Il pri ...