DailyNews 24

...di Champions League che arriva per il secondo anno consecutivo dopo alcuni psicodrammi vissuti nelle stagioni in cui in panchina c'eranoe Conte , annate in cui passare il girone...... nostra, di tutto lo stadio e il mondo e il sorriso di. Simeone ha segnato, ma tutto è ... Tuttavia stasera è più continuo del solito, al punto cheper bissare il gol dell'andata " 6,5 ... Spalletti stava per far entrare Kvaratskhelia, ma poi è cambiato tutto Spalletti e Simeone: il retroscena svelato dopo Napoli-Rangers, ecco il parere del giornalista su questi due importanti elementi ..."Sanno che stanno facendo qualcosa di straordinario, di non previsto (almeno non così) ad inizio stagione". "Il Napoli festeggia la qualificazione già ottenuta con un’altra prova straordinaria: 3-0 se ...